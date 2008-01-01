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Новости погоды

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В Норвегии ветрено и сыро

ИА "Метеоновости" / 13:47 Среда, 12 сентября

  Активный североатлантический циклон портил погоду в Скандинавии. Больше всего досталось Норвегии. Здесь 11 сентября прошли дожди, в отдельных районах с грозами, дул резкий порывистый ветер. Количество выпавших осадков достигло 30 мм, а ветер в порывах усиливался до 25 м/с.

13 сентября в Норвегии ожидается ненастная погода. Циклонический вихрь отправится портить погоду на северо-запад европейской России, но на смену этому циклону придет еще один. Пройдут дожди, усилится ветер, порывы его будут достигать 15-20 м/с. Ночью термометры покажут 6..11 градусов, а днем воздух прогреется до 11..16. Такая температура воздуха соответствует климатической норме. / meteonovosti.ru /
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