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Осень не торопится в среднюю полосу ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 12 сентября



Аномально теплая погода сохраняется в средней полосе ЕТР. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. И снова не обходится без температурных рекордов. Городами-рекордсменами стали Брянск, Орел, Курск и Тула. В Брянске воздух прогрелся до 27,1 градуса, до этого рекордным для 11 сентября считалось значение температуры 26,2 градуса, зафиксированное в 1955 году. В Туле термометры показали 26 градусов. В Курске 26,8 градуса, а в Орле было тепло, как летом, 28 градусов. С 1963 года рекордным считалось значение 27,2 градуса.



13 сентября в регионе пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха немного понизится, но очередные рекорды температуры не исключены. / meteonovosti.ru /



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