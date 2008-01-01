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Новости погоды

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Погода в Санкт-Петербурге стремительно портится

ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 12 сентября

  Резкое ухудшение погодных условий ожидается в северной столице. Виной тому - активный циклонический вихрь с Атлантики. Сильные дожди начались в Санкт-Петербурге утром 12 сентября и будут продолжаться - атлантический циклон на достигнутом не остановится.

13 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с, в порывах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы 11..13 градусов, днем термометры покажут 15..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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