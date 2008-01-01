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Сильные дожди прошли в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 12 сентября



В минувший день, 11 сентября, Забайкальский край оказался на пути следования активного южного циклона. Прошли сильные дожди, прогремели грозы, усиливался ветер. Порывы ветра достигали 24 м/с, а количество осадков выпавших осадков в отдельных районах составило 36 мм.



13 сентября циклонический вихрь продолжит движение на северо-восток, оставляя Забайкальский край в тыловой, холодной своей части. Местами пройдут дожди различной интенсивности, во северным и восточным районам местами сильные, ветер в отдельных районах 12-17 м/с, температура воздуха днем 14..19 градусов, местами 7..12 тепла. / meteonovosti.ru /



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