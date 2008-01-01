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Бархатный сезон продолжается



ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 12 сентября



сезон. Вода в море еще очень теплая, а днем уже не так жарко, как в июле. В ночные часы прохладно и это единственное напоминание о предстоящих холодах. Поездка к морю в бархатный сезон - очень хорошая возможность продлить лето. Главное, чтобы с погодой повезло.



13 сентября в Испании осадков не ожидается, ночью 13..18 градусов, днем 25..30, местами до 33 градусов. В Португалии теплее, ночью 16..21, днем 28..33 градуса и также без осадков.



В Италии пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут 16..21 градус, днем воздух прогреется до 24..29. В Черногории тепло и солнечно, 26:31, а ночи уже прохладные, 12..17 градусов.



В Греции без осадков, ночью 17..22, днем 26..31 градус. В Турции возможен кратковременный дождь, ночью 10..15, днем 24..29. В Болгарии заметно похолодает, ночью всего 11..16 градусов, да и днем 16..21.



В Крыму без осадков, лишь вечером местами пройдут кратковременные дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха в ночные часы 10..15 градусов, днем 23..28.



В Краснодарском крае местами кратковременные грозовые дожди, порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха на черноморском побережье в ночные часы 16..21 градус, днем 23..28, на участке Анапа-Геленджик до 32..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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