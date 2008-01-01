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Новости погоды

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Аномальное тепло на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 12 сентября

  На Чукотке лето задержится еще на некоторое время. Температура воздуха превышает привычные показатели на 8 градусов, а в северных районах и на 12 градусов. Теплый воздух поступал сюда с южными циклонами. И в очередной раз были обновлены температурные максимумы. До 11,6 градуса прогрелся воздуха на Острове Врангеля, ранее выше 9,4 градуса температура 11 сентября не поднималась. 17,7 градуса показали термометры в Певеке. Предыдущий рекорд, 14,4 градуса, остался в 2010 году. В Анадыре было 16,6 градуса, что на 1,5 градуса выше температуры, зафиксированной в 1994 году.

13 сентября на Чукотке сохранится очень теплая погода - скажется влияние южного циклона. Местами пройдут небольшие дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до 12..17 градусов, местами 2..7 тепла. Не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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