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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 12 сентября



Период сухой и солнечной погоды в столичном регионе закончился. Погожий антициклон отступил под натиском атмосферных фронтов и циклонического вихря, пробивающегося вглубь ЕТР с северо-запада. Стало больше облаков, и дневной прогрев воздуха уже не такой интенсивный. Впрочем, несмотря на снижение температурного фона, среднесуточная температура по-прежнему остается выше климатической нормы. Сегодня, 12 сентября, температура в Москве и области превысит сезонные значения на 4-5 градусов. Но эти показатели не рекордные. Самым теплым 12 сентября был в далеком 1932 году, когда воздух в столице прогрелся до 26,4 градусов.



Рекорд холода для этого дня сентября еще более давний. Холоднее, чем ночью на 12 сентября 1882 года в Москве еще не было, тогда воздух в городе остыл до заморозков, до -0,2 градусов.



Самым дождливым этот день был в 1941 году - выпало 27,3 мм. / meteonovosti.ru /



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