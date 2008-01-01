Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
12 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 12 сентября

  Период сухой и солнечной погоды в столичном регионе закончился. Погожий антициклон отступил под натиском атмосферных фронтов и циклонического вихря, пробивающегося вглубь ЕТР с северо-запада. Стало больше облаков, и дневной прогрев воздуха уже не такой интенсивный. Впрочем, несмотря на снижение температурного фона, среднесуточная температура по-прежнему остается выше климатической нормы. Сегодня, 12 сентября, температура в Москве и области превысит сезонные значения на 4-5 градусов. Но эти показатели не рекордные. Самым теплым 12 сентября был в далеком 1932 году, когда воздух в столице прогрелся до 26,4 градусов.

Рекорд холода для этого дня сентября еще более давний. Холоднее, чем ночью на 12 сентября 1882 года в Москве еще не было, тогда воздух в городе остыл до заморозков, до -0,2 градусов.

Самым дождливым этот день был в 1941 году - выпало 27,3 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+19
Ср.
12 сен.
+22
Чт.
13 сен.
+19
Пт.
14 сен.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Абадан		 -2
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100