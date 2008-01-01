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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:30 Среда, 12 сентября

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в южной части обширного атлантического циклона. И, несмотря на относительно теплую погоду, среднесуточное значение температуры останется почти на 5-6 градусов выше обычного для этой поры.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 12 сентября при облачной с прояснениями погоде, после полудня местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 18..20 градусов, по области 15..20. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление понизится и к середине дня его значение достигнет отметки 749 мм рт. ст..

Такая неустойчивость метеопараметров может неблагоприятным образом сказаться на самочувствии людей с психо-эмоциональными нарушениями и вегето-сосудистой дистонией. Они могут быть без причины раздражительными, возможно появление чувства тревоги, и не исключено нарушение сна. Перепад атмосферного давления неблагоприятен для людей с артериальной гипотонией и даже для гипертоников. Для последних, казалось бы, понижение атмосферного давления - хороший внешний фактор для нормализации собственного артериального давления. Но у этой категории метеочувствительных людей могут появиться головные и сердечные боли, а также нестабильность артериальное давления.

Постарайтесь использовать и этот теплый день для отдыха и укрепления Вашего здоровья!

12 сентября геомагнитный фон прогнозируется спокойным с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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