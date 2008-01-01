

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К Филиппинам приближается тайфун



ИА "Метеоновости" / 13:19 Вторник, 11 сентября



ветра вблизи центра 55 м/с, порывы до 75 м/с.



По прогнозам специалистов тайфун подойдет к Филиппинам к пятнице 14 сентября. При этом давление в центре упадет до 900 мб, а скорость ветра может усилится до 60 м/с с порывами до 80-85 м/с.



Приближение тропического урагана уже сказывается на погоде островов - идут сильные дожди с грозами, за прошедшие сутки выпало от 20 до 76 мм осадков, но пока обходится без сильного ветра. В ближайшие дни ветер начнет усиливаться, а пик непогоды по предварительным расчетам придется на конец рабочей недели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



