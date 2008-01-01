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Новости погоды
К Филиппинам приближается тайфун
ИА "Метеоновости" / 13:19 Вторник, 11 сентября
На северо-западе Тихого океана сформировался тропический ураган "MANGKHUT", траектория перемещения которого направлена на Филиппинские острова. В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 915 мб, максимальная скорость ветра вблизи центра 55 м/с, порывы до 75 м/с.
По прогнозам специалистов тайфун подойдет к Филиппинам к пятнице 14 сентября. При этом давление в центре упадет до 900 мб, а скорость ветра может усилится до 60 м/с с порывами до 80-85 м/с.
Приближение тропического урагана уже сказывается на погоде островов - идут сильные дожди с грозами, за прошедшие сутки выпало от 20 до 76 мм осадков, но пока обходится без сильного ветра. В ближайшие дни ветер начнет усиливаться, а пик непогоды по предварительным расчетам придется на конец рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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