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На север и северо-запад ЕТР надвигается атлантический вихрь



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 11 сентября



погода с температурой на 2-5 градусов выше сезонных показателей, в северной половине территории погодное "спокойствие" время от времени нарушали небольшие волновые циклоны, приносившие короткие дожди. Впрочем, в целом, и здесь погода была теплее климатической нормы.



С началом второй декады сентября в северной и центральной половине Европейской России наметилась тенденция на изменение погоды. В Северной Атлантике закрутился циклонический вихрь, который приближается к Скандинавии, продолжая углубляться и набирать силу, и уже завтра, 12 сентября, окажется над северо-западом ЕТР. К концу рабочей недели циклон сместится на Ямал. Этот циклон станет первым осенним гостем Атлантики и напомнит от том, что осень уже наступила.



Вторжение циклона и его перемещение по северо-западным и северным областям станет причиной значительного ухудшения погоды. На фоне интенсивного падения атмосферного давления в большинстве областей ожидаются дожди от небольших до сильных, которые восполнят сложившийся дефицит осадков. Погода будет не только пасмурной и сырой, но и очень ветреной. Значительный барический градиент циклона может спровоцировать усиление ветра в порывах до 15-20 м/с, у водоемов и на побережье до 23 м/с.



Дожди и ветер, а также ожидаемая в последующие несколько дней адвекция холодного воздуха с Арктики понизят температурный фон на 3-5 градусов, возвращая его в рамки климатической нормы.



Наладится погода на Северо-западе и Севере ЕТР в пятницу - ветер утихнет, и дожди постепенно прекратятся.



Скажется влияние этого ненастного циклона и на погоде Центрального района. Здесь тоже станет свежее и местами не обойдется без дождя с порывистым ветром, но их интенсивность будет не такой значительной. / meteonovosti.ru /



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