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Новости погоды

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Бархатный сезон на курортах Западной Европы

ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 11 сентября

  Осень все настойчивее напоминает о себе, а еще так хочется тепла и солнца. Продлить себе лето можно в странах Западной Европы, особенно на Средиземноморье, где начался бархатный сезон.

В Португалии, на юге Испании и Франции, в Италии, Греции и на Кипре вдали от ненастных циклонов, на фоне повышенного атмосферного давления наблюдается сухая и солнечная погода с дневными температурами близкими к 30-ти градусной отметке. Сохранится такой характер погоды как минимум до конца текущей недели. Вероятность осадков в предстоящие дни минимальна, лишь на Пиренеях может брызнуть легкий дождик, который не сможет нарушить погодную гармонию. Воздух в полуденные часы будет прогреваться до 27..33 градусов, а температура воды в Средиземном море останется в пределах 24..26 градусов.

Такой же теплой и солнечной ожидается погода на Балканах, где тоже много интересных мест для отдыха. / meteonovosti.ru /
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