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Новости погоды

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В Поволжье ранние сентябрьские заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:05 Вторник, 11 сентября

  Последние несколько дней большая часть Поволжья находилась под влиянием антициклона, по северо-восточной периферии которого вглубь региона проникал холодный арктический воздух. При ясном небе и адвекции более холодной воздушной массы происходило интенсивное ночное выхолаживание воздуха, что привело к заморозкам на поверхности почвы, а на севере Поволжья и в воздухе.

В ночные и утренние часы 10 и 11 сентября в Кировской области, Удмуртии и Марий Эл, прошедшей ночью 11 сентября также в Татарстане, Самарской, Оренбургской областях и Башкортостане интенсивность заморозков достигала -1..-3 градусов.

Предстоящей ночью, 12 сентября, антициклон продолжит формировать погоду на большей части Поволжья и вероятность заморозков (как на поверхности почвы, так и воздухе) сохраняется. Их интенсивность может достигать -1..-3 градусов, в Башкортостане до -5. / meteonovosti.ru /
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