Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Амурской области заморозки сменятся теплом и дождями

ИА "Метеоновости" / 10:51 Вторник, 11 сентября

  В прошедшие воскресенье и понедельник, 9-10 сентября, Амурская область находилась под опекой погожего, но прохладного антициклона, который способствовал большому суточному перепаду температуры. В ночные часы воздух остывал до слабоположительных значений, местами на поверхности почвы отмечались заморозки до -2:-4 градусов, днем столбики термометров повышались до +13..+18. Среднесуточная температура в эти дни оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Сегодня, 11 сентября, погода в области начнет меняться - с Забайкалье к Приамурью начнет смещаться облачный дождливый вихрь. С приближением циклона и связанного с ним фронтального раздела, сегодня и в предстоящую среду 12 сентября атмосферное давление понизится, облачность увеличится и местами пойдет дождь, в северных районах области он может быть сильным. В отдельных районах не исключены грозы и порывистый ветер до 12-17 м/с.

С усилением влияния циклона погода станет не только более влажной, но и более теплой - ночью не ниже +8..+13, днем потеплеет до 18..24 градусов. Среднесуточная температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+21
Ср.
12 сен.
+22
Чт.
13 сен.
+19
Пт.
14 сен.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -2
Батагай-Алыта

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Альбукерке

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100