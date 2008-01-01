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В Амурской области заморозки сменятся теплом и дождями



ИА "Метеоновости" / 10:51 Вторник, 11 сентября



В прошедшие воскресенье и понедельник, 9-10 сентября, Амурская область находилась под опекой погожего, но прохладного антициклона, который способствовал большому суточному перепаду температуры. В ночные часы воздух остывал до слабоположительных значений, местами на поверхности почвы отмечались заморозки до -2:-4 градусов, днем столбики термометров повышались до +13..+18. Среднесуточная температура в эти дни оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы.



Сегодня, 11 сентября, погода в области начнет меняться - с Забайкалье к Приамурью начнет смещаться облачный дождливый вихрь. С приближением циклона и связанного с ним фронтального раздела, сегодня и в предстоящую среду 12 сентября атмосферное давление понизится, облачность увеличится и местами пойдет дождь, в северных районах области он может быть сильным. В отдельных районах не исключены грозы и порывистый ветер до 12-17 м/с.



С усилением влияния циклона погода станет не только более влажной, но и более теплой - ночью не ниже +8..+13, днем потеплеет до 18..24 градусов. Среднесуточная температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и превысит ее на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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