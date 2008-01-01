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В Краснодарском крае сохраняется штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 11 сентября



Конец первой декады сентября и начало второй декады выдались в Краснодарском крае ненастными. Кубань накрыл активный циклон с системой атмосферных фронтов, которые значительно пополнили копилку сентябрьских осадков, добавляя ежесуточно от 16 до 69 мм. За прошедший понедельник местами выпало до 33 мм.



В настоящее время вихрь заполнился и отступил на Крымский полуостров, а Краснодарский край оказался в зоне холодного фронтального раздела, стараниями которого неустойчивый характер погоды сохраняется. В течение сегодняшнего вторника 11 сентября в большинстве районов края велика вероятность сильных дождей с грозами, местами даже с градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с.



Усиливается неустойчивость и над Черным морем. В предстоящие 1-3 часа с сохранением до конца текущего дня над морем у побережья Туапсинского района, на участке бухта Инал - поселок Магри, опасность формирования смерчей. / meteonovosti.ru /



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