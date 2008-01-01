Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Краснодарском крае сохраняется штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 11 сентября

  Конец первой декады сентября и начало второй декады выдались в Краснодарском крае ненастными. Кубань накрыл активный циклон с системой атмосферных фронтов, которые значительно пополнили копилку сентябрьских осадков, добавляя ежесуточно от 16 до 69 мм. За прошедший понедельник местами выпало до 33 мм.

В настоящее время вихрь заполнился и отступил на Крымский полуостров, а Краснодарский край оказался в зоне холодного фронтального раздела, стараниями которого неустойчивый характер погоды сохраняется. В течение сегодняшнего вторника 11 сентября в большинстве районов края велика вероятность сильных дождей с грозами, местами даже с градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с.

Усиливается неустойчивость и над Черным морем. В предстоящие 1-3 часа с сохранением до конца текущего дня над морем у побережья Туапсинского района, на участке бухта Инал - поселок Магри, опасность формирования смерчей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+14
Вт.
11 сен.
+22
Ср.
12 сен.
+19
Чт.
13 сен.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Заболь		 -1
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100