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Аномально рекордное тепло на северо-востоке России



ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 11 сентября



Над севером Якутии и территорией Чукотского автономного округа сформировалась зона аномально теплой погоды с превышением среднесуточных значений температуры на 7-12 градусов. Теплый воздух в регион принес циклон с юга Дальнего Востока. Перемещаясь вдоль побережья Охотского моря к арктическому побережью Якутии, вихрь пополнил запасы не только влаги, но и тепла, и спровоцировал повышение температуры в прилегающих районах до аномально высоких для этих сентябрьских дней значений.



В результате адвекции теплого воздуха, накануне днем 10 сентября на севере и северо-востоке Якутии, а также в Магаданской области температура днем повышалась до +10..+17 градусов, а на Чукотке до +17..+22.



В некоторых населенных пунктах были установлены новые температурные рекорды. В рекордсменах оказался Чокурдах (Якутия) с максимальной температурой +18,8 градусов, что почти на градус выше предыдущего максимума дня, продержавшегося больше 70 лет. Свои абсолютные максимумы обновили Певек и Анадырь, здесь воздух прогрелся до +19,2 и +19,8 градусов соответственно, причем в Анадыре рекорд превышен почти на 4 градуса.



В предстоящие сутки циклон отступит в акваторию Восточно-Сибирского моря, а север Якутии и Чукотку пересечет холодный атмосферный фронт, который остудит воздух и понизит температуру градусов на 5. / meteonovosti.ru /



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