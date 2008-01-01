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Новости погоды

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Аномально рекордное тепло на северо-востоке России

ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 11 сентября

  Над севером Якутии и территорией Чукотского автономного округа сформировалась зона аномально теплой погоды с превышением среднесуточных значений температуры на 7-12 градусов. Теплый воздух в регион принес циклон с юга Дальнего Востока. Перемещаясь вдоль побережья Охотского моря к арктическому побережью Якутии, вихрь пополнил запасы не только влаги, но и тепла, и спровоцировал повышение температуры в прилегающих районах до аномально высоких для этих сентябрьских дней значений.

В результате адвекции теплого воздуха, накануне днем 10 сентября на севере и северо-востоке Якутии, а также в Магаданской области температура днем повышалась до +10..+17 градусов, а на Чукотке до +17..+22.

В некоторых населенных пунктах были установлены новые температурные рекорды. В рекордсменах оказался Чокурдах (Якутия) с максимальной температурой +18,8 градусов, что почти на градус выше предыдущего максимума дня, продержавшегося больше 70 лет. Свои абсолютные максимумы обновили Певек и Анадырь, здесь воздух прогрелся до +19,2 и +19,8 градусов соответственно, причем в Анадыре рекорд превышен почти на 4 градуса.

В предстоящие сутки циклон отступит в акваторию Восточно-Сибирского моря, а север Якутии и Чукотку пересечет холодный атмосферный фронт, который остудит воздух и понизит температуру градусов на 5. / meteonovosti.ru /
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