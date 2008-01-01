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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:16 Вторник, 11 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 31 августа по 10 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. Лишь 10 сентября наблюдалось усиление геомагнитной активности.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 11-20 сентября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Усиление геомагнитной активности прогнозируется 11-12 сентября. / meteonovosti.ru /



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