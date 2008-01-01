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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Вторник, 11 сентября

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в передней части циклона, в зоне малоактивных атмосферных фронтов. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье, несмотря на малозаметное понижение температуры воздуха, ее среднесуточное значение останется почти на 5 градусов выше обычной для этой поры. Заметных колебаний атмосферного давления не ожидается, оно останется выше нормы на 5-6 единиц. Такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций даже у большинства метеозависимых людей. А вот улучшить настроение, создать благоприятные условия для активного отдыха на свежем воздухе, вполне может, ведь все это улучшают функцию сердечно-сосудистой и нервной системы. Постарайтесь использовать и этот погожий день для отдыха и укрепления Вашего здоровья!

11 сентября геомагнитный фон прогнозируется спокойным с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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