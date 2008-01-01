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Жара покидает запад Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:40 Понедельник, 10 сентября



Минувшее воскресенье в очередной раз порадовало жителей Пскова летним теплом. В Пскове новое значение рекорда составило 24.5 градуса, что на 0.3 градуса превысило прежние показатели 1955 года. Сегодня, 10 сентября, в Пскове сохранится солнечная и теплая погода с температурой днем 20..22 градуса.



Но уже во вторник в Северо-Западном районе начнет сказываться влияние циклона, который местами и прольет кратковременные дожди, вечером на северо-западе местами ливни, прогремят грозы, и тепло пойдет на убыль, 18..23 градуса.



В среду-четверг зона дождей разной интенсивности и продолжительности, с грозами и порывистым, 17-20 м/с, ветром охватит Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области, днем не выше 19..20, лишь в Псковской области в четверг воздух местами сможет прогреться до +22 градусов. Абсолютный максимум в городе 13 сентября составляет +23.8 градуса и наблюдался в 1998 году. / meteonovosti.ru /



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