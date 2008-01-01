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Новости погоды

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В порту Керчь ожидаются шквалы

ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 10 сентября

  Причерноморский циклон, раскрутившийся до больших высот, и стал высоким, а потому малоподвижным. Накануне он обрушился на юг Крымского полуострова сильными дождями количеством до 19 мм. Дожди продолжаются и сегодня, в Керчи они носят ливневый характер.

Во вторник в Керчи ожидаются кратковременные дожди с грозами, ветер южный, юго-западный, при грозе в дневные часы шквалы 15-20 м/с, а высота волн может достигать 1 метра, что неблагоприятно для мелких судов. / meteonovosti.ru /
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