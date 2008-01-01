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Новости погоды

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На юг Якутии заглянули первые морозы

ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 10 сентября

  Накануне обширный циклон с центром над севером Хабаровского края отметился сильными дождями на юге Якутии: в Теплом Ключе выпало до 18 мм, в Томпо до 30 мм.

Циклон, подгоняемый антициклоном, раскинувшимся над южными районами Дальнего Востока, продвигается к северу, открывая дорогу холодному воздуху. В результате в Алдане в ночь на 9 сентября столбик термометра опустился до отметки -5.2 градуса. Что и стало новым абсолютным минимумом для этого дня, оставив позади 1982 год со значением -4 градуса.

В предстоящие сутки центр циклона переместится на восток Якутии, а запад и центр окажутся под присмотром антициклона. На востоке, местами в заречных районах пройдут небольшие, на северо-востоке местами умеренные дожди вперемежку с мокрым снегом, которые будут сопровождаться порывистым, 17-22 м/с. Температура ночью от +3 до -2, горах и низинах до -10 градусов.

В середине недели северную половину Якутии будет опекать антициклон, а южная окажется под влиянием забайкальского циклона. На северо-востоке Якутии будет лепить небольшой и умеренный мокрый снег, на юге небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. Ночью подморозит до 0..-5, на северо-западе и в центре до -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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