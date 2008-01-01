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В Москву торопятся дожди и свежий воздух



ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 10 сентября



погода радует жителей Москвы и области по-летнему теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 4-5 градусов. Но уже грядут перемены, которые связаны с приходом циклона с северо-запада Европейской России. Теплые и солнечные дни сменятся облачными, зачастят дожди и станет прохладнее.



Во вторник в столичном регионе скажется влияние атмосферного фронта южного циклона, который кружит над Молдавией. Облачно с прояснениями, местами соберется небольшой дождь кратковременного характера. Температура ночью в Москве 11..13, по области до 14 градусов, днем в столице 20..22, в Подмосковье 18..23 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.



В среду 12 сентября усилится влияние циклона, наступающего с северо-запада. Атмосферное давление понизится и в середине дня приблизится к своей норме и составит 747 мм ртутного столба. При облачной погоде с прояснениями время от времени будут приниматься дожди (на севере дождей больше, на юге - меньше). В теплом секторе этого циклона температура ночью существенно не изменится, а вот днем из-за дождей и облачности станет прохладнее, в Москве около +19, по области 15..20 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 4 градуса. Ветер юго-западный умеренный, 5-10 м/с, днем местами с порывами 15 м/с.



В четверг 13 сентября во второй половине дня столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который время от времени будет брызгать небольшими дождями. В ранние утренние часы в столице 12..14, в Подмосковье 9..14 градусов, днем в Москве 18..20. Ветер западный, умеренный, местами с порывами до 15 м/с.



В последний рабочий день на этой неделе, о себе заявит антициклон, надвигающийся с запада. Облачно с прояснениями, местами соберется небольшой дождь, ночью станет прохладнее, 7..12, днем же температура существенно не изменится, 15..20 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже только на 2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с.



Тепло с температурой выше +20 градусов вернется на московскую землю в начале будущей недели. / meteonovosti.ru /



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