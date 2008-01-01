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Новости погоды

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На юг Дальнего Востока заглянули заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 10 сентября

  Обширный антициклон, вытеснивший из южных районов Дальнего Востока ненастный циклон, принес ясную погоду. И в ночь на понедельник грянули заморозки. В Приморском крае в ранние утренние часы до -2 градусов, в Хабаровском до -4, в Амурской области и вовсе до -8 градусов. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2-4, а в Амурской области на 6-8 градусов.

Во вторник на юге Дальнего Востока начнет сказываться влияние наступающего от Байкала циклона. Первыми на его пути окажется Приамурье, где местами и соберутся небольшие дожди, лишь на юге без осадков. В среду-четверг подойдет и сам циклон, а вместе с ним и зона дождей разной интенсивности и продолжительности, на севере они местами будут сильные, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Заморозки прекратятся.

В Хабаровском и Приморском краях, в антициклоне, в ночь на вторник еще сохранятся заморозки: на востоке Приморья до -3, в Хабаровском крае до -5 градусов. Во второй половине недели, и здесь начнет сказываться влияние циклона, но дожди небольшие и местами, и заморозки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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