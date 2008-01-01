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На Чукотке рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 10 сентября



Вот и заканчивается первая декада сентября, а на Чукотке продолжается лето. Накануне, как и в предыдущие дни, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6-8, а в районе Певека и вовсе более, чем на 10 градусов. Причиной тому мощный и устойчивый вынос очень теплого воздуха, который обустроился в тропосфере. В результате в Певеке опять была зафиксирована рекордно высокая температура для 9 сентября +16.8, что выше предыдущего на 0.6 градуса за 2016 год. Рекордное тепло наблюдалось и на острове Врангеля, где температура повышалась до +11 градусов, оставив позади 2007 год со значением +10.5.



Сегодня в Певеке при переменной облачности осадков не было вовсе, к 18 часам местного времени (в 9 часов утра по московскому времени) воздух прогрелся до +19 градусов. Абсолютный максимум для 10 сентября в городе составляет +18.3 градуса, наблюдавшегося в 2010 году. Но окончательный результат будет известен позже. Завтра на Чукотке, в теплом секторе циклона прохождение атмосферного фронта, местами будет сопровождаться дождями, ветер, усилится ветер в порывах 12-17 м/с, а на побережье Восточно-Сибирского моря до штормовой силы, 23 м/с, днем 8..13, при прояснениях до +20 градусов. В среду и четверг дождей станет меньше, да и они пройдут лишь местами, но по-прежнему ветрено, 13-18 м/с, станет еще прохладнее, днем 6..11, при прояснениях до +18 градусов, а ночью уже при ясном небе дело дойдет до заморозков до -4 градусов. / meteonovosti.ru /



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