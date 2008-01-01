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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 10 сентября

ИА "Метеоновости" / 10:12 Понедельник, 10 сентября

  В Москве продолжается период очень теплой погоды. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов. Очень редко летнее тепло задерживается на столь длительный срок. Бывает такое по статистике примерно раз в 20 лет. И погода продолжит нас удивлять.

Сегодня, 10 сентября, несмотря на отдаленное влияние холодного атмосферного фронта с северо-востока, лишь небольшое понижение температуры. Максимальная температура в Москве 21:23 градуса, что, скорее всего в духе лета, а совсем не осени! Но в большой метеорологической истории были и более жаркие дни.

Так, рекорд тепла принадлежит 1909 году, тогда 10 сентября было тепло, как в июле, 29,5 градуса. А в далеком 1888 году воздух под утро остыл до -0,7 градуса - почти как в ноябре. Бывали в этот день и сильные дожди. В 1996 году выпало 23 мм небесной влаги, а месячная норма - 65 мм. Отмечались и сильные ветры, так в 1985 году порывы достигали 15 м/с.

В прошлом, 2017 году этот день выдался теплым. Среднесуточная температура воздуха была, как в конце августа, и превысила положенную климатическую норму на 4 градуса. Ночью термометры показали 10,7 градуса, днем 21,8 градуса. Осадков не было. / meteonovosti.ru /
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