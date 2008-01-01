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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:58 Понедельник, 10 сентября

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Характер погоды в столичном регионе не изменится. Будет по-прежнему сухо и не по сезону тепло. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. И лишь сохраняющийся повышенный фон атмосферного давления и отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Прежде всего, это лица старшего возраста, перенесшие сосудистые катастрофы. У них может отмечаться недомогание, усиление болевых симптомов (головные боли, боли в области сердца, тахикардия или приступы стенокардии). Следует не забывать о средствах, нормализующих давление и улучшающих сердечную деятельность. / meteonovosti.ru /
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