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Новости погоды

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Похолодание на Урале до заморозков

ИА "Метеоновости" / 13:35 Воскресенье, 9 сентября

  С начала календарной осени погода в Пермском крае удерживалась не особенно холодная. Во второй пятидневке даже немного потеплело, дневная температура достигала 18:20 градусов. Хотя ночи были уже по-осеннему прохладными, температура до +5 градусов и ниже. На рубеже первой декады сентября на Урале ожидается существенное похолодание. Серия холодных атмосферных фронтов сибирского циклона проходит регион уже сегодня, 9 сентября. Первым на его пути оказался Пермский край. Вслед за фронтом внедряется антициклон. Он несет в своем арсенале прояснения. Поэтому в холодном воздухе в ночь на 10 сентября не исключены заморозки, до -3 градусов. Отрицательные ночные температуры могут быть и в Свердловской области. Холод быстро дойдет и до Южного Урала. В Челябинской области в ночь на 10 сентября до 0 градусов, в Курганской области местами заморозки до -2 градусов. Прохладнее станет и днем. 10 сентября преобладающая температура в Уральском регионе всего 8:15 градусов, И только на юге Челябинской области еще до +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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