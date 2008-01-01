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Новости погоды

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В Крыму снова дожди

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 9 сентября

  В прошедшую субботу, 8 сентября в Крыму прошли сильные дожди. На востоке полуострова выпало до 47 мм осадков.

И 9 сентября из-за причерноморского циклона тоже ожидаются сильные дожди, в отдельных районах очень сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 17-22 м/с. Максимальная температура воздуха составит 21:26 градусов, минимальная 12:17o. В начале рабочей недели неустойчивый характер погоды сохранится, пройдут дожди, в дневные часы местами сильные с грозами. Температурный режим существенно не изменится. И только в середине недели дожди поутихнут. / meteonovosti.ru /
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