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Новости погоды
На севере Европейской территории сохранятся заморозки
ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 9 сентября
Антициклон "дохнул" на север и северо-запад Европейской территории холодным воздухом. В ночь на 9 сентября в Карелии, Коми и Мурманской области были заморозки, до -1 градуса, в Архангельской области до -2 градусов.
Ночь на 10 сентября тоже будет по-осеннему холодной. В Карелии местами также ожидаются заморозки, до -1:-3 градусов. Днем еще достаточно тепло, 17:22 градуса. До -3 может понижаться ночная температура в Архангельской области, до -5 градусов - в Коми, до -1 градуса в центральных районах Мурманской области. / meteonovosti.ru /
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