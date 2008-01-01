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Новости погоды

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На западе России "жаркий" сентябрь

ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 9 сентября

  Прошедшая суббота, 8 сентября отметилась рекордно высокой температурой на крайнем западе страны. В Кингисеппе воздух прогрелся до 27 градусов, предыдущий рекорд для этого дня перекрыт на 0,6 градуса и наблюдался почти 20 лет назад, в 1999 году. В Пскове новое значение рекорда составило 28,2 градуса, что на полградуса превысило достижение 1999 года. Сегодня, 9 сентября на крайнем западе ЕТР сохраняется теплая погода, воздух прогреется до 26 градусов. Температура может приблизиться к рекордно высоким отметкам. В Новгородской и Ленинградской областях пройдут кратковременные дожди с приближением атмосферного фронта с севера. / meteonovosti.ru /
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