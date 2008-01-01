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На Чукотке станет еще теплее



ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 9 сентября



Устойчивый южный поток в средней тропосфере заставил Чукотку окунуться в лето, средняя температура воздуха 7 и 8 сентября в Певеке превышала норму на 10 градусов, с чем был связан очередной рекорд тепла для этих дат: 7 сентября +17,3, 8 сентября +18,6. На 8 градусов выше нормы была температура и 1 сентября, когда также состоялся рекорд тепла, +18,4 градуса. Но, если в Певеке температура то понижалась, то повышалась, то восточнее, в Анадыре, она, начиная с 1 сентября, оставалась стабильно высокой, на 4-6 градусов выше нормы. А рекорд был побит только 1 сентября и составил +18,3 градуса. К числу рекордсменов за 8 сентября к Певеку присоединился Уэлен - самый восточный обжитой населённый пункт России и Евразии. Температура повысилась до 13,4 градуса, предыдущий 13,1 градуса за 2004 год.



Теплым, до 14..19 градусов, и без осадков будет воскресный день, 9 сентября, и лишь усиление ветра на побережье Восточно-Сибирского моря до 18-23 м/с напомнит жителям полуострова о том, что места их обитания относятся к Заполярью, где условия бывают экстремальными. Еще теплее будет в понедельник, 10 сентября, днем 18:23 градуса, местами 12:17 градусов. На побережье Восточно-Сибирского моря по-прежнему ветрено, порывы 18-23 м/с. Повышение температуры будет связано с циклоном, который прибудет с юга. Дожди пройдут в основном на территории соседней Якутии, а Чукотке достанется порция теплого воздуха. / meteonovosti.ru /



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