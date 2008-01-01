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Новости погоды

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На юге Прибайкалья и Забайкалья дожди, на севере заморозки

ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 9 сентября

  В Иркутской области и на юге Бурятии усиливаются дожди, там будет проходить циклон из Красноярского края. Вне зависимости от дождливой погоды циклон выносит теплый воздух, особенно в забайкальские районы. Дневная температура будет повышаться в южных районах региона до 22:23 градусов, в Иркутской области максимум 15:20 градусов. В то же время северная часть Иркутской области будет находиться за холодным атмосферным фронтом. Там в пониженных формах рельефа в ночь на 10 сентября ожидаются заморозки, до -3 градусов. А в Забайкальском крае, пока его не накроет теплый атмосферный фронт, в ночь на 10 сентября возможен настоящий мороз, до -7 градусов. Осень приходит рано в эти континентальные районы. Но еще и теплые дни вполне возможны. / meteonovosti.ru /
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