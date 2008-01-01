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На севере Хабаровского края сохранялась ненастная погода



ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 9 сентября



Циклон над северными районами Хабаровского края пролил сильнейшие дожди. За сутки (днем 8 сентября и в ночь на 9 сентября) выпало местами 78 мм осадков. Ветер с п. Улья усиливался до 24 м/с. От циклона достались дожди и Магаданской области. На побережье выпало 23 мм осадков, и ветер достигал 23 м/с. Юго-восток и восток Якутии тоже попал в зону ненастья. В Чурапче почти 50 мм осадков отмечено за вчерашний день (8 сентября) и прошедшую ночь (9 сентября). Дождливым будет и воскресный день (9 сентября) в этих районах. На побережье Хабаровского края к тому же и ветер с порывами 20-25 м/с. В начале рабочей недели циклон уйдет на крайний северо-восток Якутии. Несмотря на это, на территории республики погода останется дождливой и к тому же холодной. На востоке Якутии ожидается при похолодании мокрый снег с дождем. В Магаданской области осадки будут уже небольшими, но ветер с порывами до 17 м/с. В северных районах тоже небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, на побережье ветер до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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