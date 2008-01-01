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Новости погоды
Заморозки в Восточной Сибири
ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 9 сентября
Самые низкие значения температуры, до 11 градусов мороза восточнее Байкала, на станции Багдарин, до -5 в Нерчинске. На большей части территории Якутии от +2 до -4 градусов. Состоялись заморозки в Красноярском крае, преимущественно в центральных и южных районах, а также в Хакасии, до -2..-3 градусов. Ожидаются заморозки на большей части Красноярского края и наступающей ночью, в Эвенкии и Туруханском районе до -5 градусов. В Тыве до -1. / meteonovosti.ru /
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