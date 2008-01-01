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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Воскресенье, 9 сентября

  Предстоящим днём сохранится теплая погода с небольшой вероятностью дождя. Воздух после полудня в Москве прогреется до 24..26 градусов, по области до 21..26. Атмосферное давление сохранится высоким. Относительная влажность воздуха около 30%.

В процессе своей жизни человек довольно легко приспосабливается к изменениям погоды, порой даже значительные перепады метеопараметров не вызывают негативных изменений со стороны самочувствия. Однако, при переутомлении, под влиянием стрессовых нагрузок, при наличии хронического заболевания происходит ослабление приспособительных механизмов. В этих случаях "погодные" капризы становятся нагрузочными и вызывают ответные реакции в виде ухудшения самочувствия. Поэтому, сохраняющееся длительный период повышенный фон атмосферного давления может по-прежнему оказывать негативное влияние на состояние метеозависимых людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. / meteonovosti.ru /
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