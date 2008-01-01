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Новости погоды
Обильные дожди в Норвегии
ИА "Метеоновости" / 12:53 Суббота, 8 сентября
Дожди и сильный ветер обрушил на Норвегию атлантический циклон. Его прибытие на полуостров не стало событием, это явление для осени здесь обычное. Дождь зарядил надолго, хотя уже выпало местами от 40 до 70 мм осадков. Ветер усиливался до 21-26 м/с, кое-где прогремели грозы. Эта непогода смещается к востоку, но медленно, в ближайшие дни с дождями погода в Швеции и Финляндии, а также и на северо-западе России. / meteonovosti.ru /
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