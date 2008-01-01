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Новости погоды

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Гром и молнии на курортах Кавказа

ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 8 сентября

  Сформировавшийся над Черным морем циклон громко отметился на побережье Краснодарского края. На метеостанции в поселке Джубга, 7 сентября выпало 101 мм осадков, из них всего за час, с 14 часов по 15, сильный ливневый дождь с количеством 54 мм. На территории города-курорта Сочи и в Краснодарском крае отмечался сильный дождь с количеством до 18-47 мм, грозы, в Краснодарском крае со шквалом до 20-23 м/с.

В Туапсинском районе Краснодарского края также отмечался очень сильный дождь в период 08.00-15.00 по данным гидропоста Горский количество выпавших осадков составило 82,6 мм.

Ожидается переменная облачность, местами по кратковременный дождь, гроза. В Ростовской области, Адыгее и в Краснодарском крае отдельные сильные дожди, град. В восточной половине Азовского моря - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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