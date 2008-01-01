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Температурный фон на Неве придет в норму



ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 8 сентября



С начала сентября в Санкт-Петербурге температура была выше нормы на 4-6 градусов, а 7сентября норма была перекрыта на 6,7 градуса. Причем был побит для этой даты, который держался с 1999 года, максимальная температура прошедших суток +27,0. Такой подарок жителям северной столицы устроил антициклон. А вернуть прохладу на невские берега берется циклон. Центр циклона над океаном, а фронты, сопровождающие его приближение уже над Балтийским морем. В воскресенье, 9 сентября, кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. А далее еще на градус другой прохладнее. / meteonovosti.ru /



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