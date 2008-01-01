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Тропическая депрессия над Атлантикой формируется в ураган



ИА "Метеоновости" / 11:09 Суббота, 8 сентября



Очередной вихрь над центральной акваторией Атлантического океана, пойдет по стопам "FLORENCE", свой пик формы он обретет в середине недели, когда скорость ветра в центре будет до 50 м/с. А пока центр вихря в точке с координатами 14 градусов сев. шир., и 35 градусов зап. дол. Скорость ветра 15 м/с в порывах до 20 м/с. Чтобы набрать максимальную силу этому вновь сформировавшемуся урагану придется пройти более 2000 км, да и поменять пока еще скромный статус" депрессия" на "тропический шторм", при этом обрести имя, а затем и в "ураган". / meteonovosti.ru /



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