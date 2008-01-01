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В Атлантике усиливается ураган "FLORENCE"



ИА "Метеоновости" / 10:54 Суббота, 8 сентября



Сентябрь - разгар сезона ураганов. И 2018 год подтверждает это утверждение. На данное время в мировом океане существует 6 тропических вихрей. Один из них "FLORENCE" направляется из центральной части Атлантики в сторону США. Но до побережья Северной Америки ураган не доберется, хотя с каждым днем будет усиливаться не только скорость ветра в его центре, но и скорость смещения. Пик "формы" урагана придется на середину недели, скорость ветра будет до 70 М/с, а от береговой линии на расстоянии более 500 км. В это время "FLORENCE" придет в точку поворота, что случится на широте около 30 градусов и долготе 74 градусов. / meteonovosti.ru /



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