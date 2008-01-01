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Новости погоды

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На Чукотке поселилось тепло

ИА "Метеоновости" / 10:16 Суббота, 8 сентября

  Устойчивый южный поток в средней тропосфере заставил Чукотку окунуться в лето, средняя температура воздуха 7 сентября в Певеке превысила норму на 9 градусов, с чем был связан рекорд тепла для этой даты: +17,3. На 8 градусов выше нормы была температура и 1 сентября, когда также состоялся рекорд тепла. Но если в Певеке температура то понижалась, то повышалась, то восточнее, в Анадыре, она начиная с 1 сентября оставалась стабильно высокой, на 5-6 градусов выше нормы. А рекорд был побит только 1 сентября.

Теплым, до 14..19 градусов, и без осадков будет воскресный день, 9 сентября, и лишь усиление ветра на побережье Восточно-Сибирского моря, до 18-23 м/с, напомнит жителям полуострова о том, что места их обитания относятся к Заполярью, где условия бывают экстремальными. / meteonovosti.ru /
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