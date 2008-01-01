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Из летописи московской погоды 8 сентября



ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 8 сентября



В Москве продолжается период очень теплой погоды. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов. Очень редко летнее тепло задерживается на столь длительный срок. Но погода не перестает нас удивлять. И каждый раз у нее новые сюрпризы. Так, аномально теплая погода стояла в столице в 1938 году, и 8 сентября было тепло, как в июле, 29,8 градуса. А в далеком 1896 году воздух под утро остыл до 0,1 градуса - почти как в ноябре. Бывали в этот день и сильные дожди. В 1963 году выпало 43,3 мм небесной влаги. А месячная норма - 65 мм. Отмечались в сильные ветры. 17 м/с достигали порывы ветра в 1985 году.



В прошлом, 2017 году день был пасмурным. Среднесуточная температура воздуха соответствовала климатической норме. Ночью термометры показали 10,6 градуса, днем 14,3 градуса. Прошел небольшой дождь.



Сегодня днем при переменной облачности осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветерок. Максимальная температура воздуха в середине дня 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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