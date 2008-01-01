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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:23 Суббота, 8 сентября

  Предстоящим днём, благодаря "стараниям" антициклона, в столичном регионе сохранится теплая и солнечная погода.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 8 сентября при переменной облачности и практически полном штиле осадков не ожидается. Воздух после полудня в Москве прогреется до 24..26 градусов, по области до 21..26. Содержание кислорода в приземном слое атмосферы будет в пределах нормы, а в утренние часы - повышенным. Атмосферное давление высокое.

В процессе своей жизни человек довольно легко приспосабливается к изменениям погоды, порой даже значительные перепады метеопараметров не вызывают негативных изменений со стороны самочувствия. Однако, при переутомлении, под влиянием стрессовых нагрузок, при наличии хронического заболевания происходит ослабление приспособительных механизмов, в этих случаях " погодные " капризы становятся нагрузочными и вызывают ответные реакции в виде ухудшения самочувствия. Поэтому, сохраняющиеся длительный период повышенный фон атмосферного давления может по прежнему оказывать негативное влияние на состояние метеозависимых людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

8 сентября геомагнитный фон прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /
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