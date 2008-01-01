|
|
|
Новости погоды
Ветры бушуют в Норвегии
ИА "Метеоновости" / 14:02 Пятница, 7 сентября
В Норвегии бушуют ветры. А иначе и быть не может. Из-за сильных перепадов давления между антициклоном и циклоном 6 сентября ветер в порывах усиливался до 20 м/с, а на побережье достигал 25 м/с. И в ближайшие дни ситуация изменится незначительно. Антициклон потеснится на восток, к югу Скандинавии приблизится циклонический вихрь и его атмосферные фронты. И снова не обойдется осадков и ветра. В Норвегии возможен дождь, температура воздуха ночью 9..14 градусов, днем 15..20 градусов, что на 2 градуса выше привычных значений. Ожидается ветреная погода, скорость ветра 7-12 м/с, в порывах до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.