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Новости погоды

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На северо-западе температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 7 сентября

  На большей части ЕТР сохраняется очень теплая погода с минимальным количеством осадков. Погоду в средней полосе и на северо-западе определяет обширный антициклон. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов, а во Псковской области - и на 8 градусов. Именно здесь и находится наш очередной рекордсмен. Великие Луки. Здесь 6 сентября воздух в дневные часы прогрелся до 28,2 градуса. Предыдущий рекорд, 26,7 градуса, остался в 1968 году.

8 сентября в Северо-Западном районе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем воздух прогреется до 21..26 градусов. Возможно, копилка рекордов пополнится еще несколькими значениями. / meteonovosti.ru /
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