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В Архангельской области осадки прекратятся



ИА "Метеоновости" / 13:36 Пятница, 7 сентября



В Архангельской области в минувший день, 6 сентября, прошли сильные дожди, выпало до 22 мм осадков, чуть менее трети месячной нормы, прогремели грозы, усиливался ветер. Грозовые дожди были связаны с активным атмосферным фронтом североатлантического циклона.



8 сентября этот вихрь совершит марш-бросок до Ямала, уступая место погожему антициклону. В Архангельской области погода наладится. Небольшие и умеренные дожди пройдут в регионе лишь в ночные часы. Утром сгустится туман. А днем небольшой дождь пройдет лишь местами. Температура воздуха в ночные часы 7..12 градусов, днем воздух прогреется до 10..15 градусов, на юге области местами до 20. / meteonovosti.ru /



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