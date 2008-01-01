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На юге ЕТР сильные дожди и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 7 сентября



Малоподвижный циклонический вихрь кружит над Черным морем. Атмосферные фронты этого циклона пересекают Крым и Северный Кавказ. А где фронты, там редко обходится без осадков и порывистого ветра. 6 и ночью 7 сентября в Крыму выпало до 104 мм небесной влаги, гремели грозы, усиливался ветер. В Краснодарском крае осадков было немного меньше, до 72 мм, а ветер в порывах усиливался до 18 м/с. Во время сильных ливней из-за бурных потоков воды возникают заторы на дорогах, да и пешеходам нелегко.



8 сентября циклонический вихрь и его атмосферные фронты продолжат хозяйничать в регионе. И в Крыму, и на Северном Кавказе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, возможен град. В отдельных районах ветер в порывах будет усиливаться до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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