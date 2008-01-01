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Новости погоды

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На черноморских курортах погода испортится

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 7 сентября

  Бархатный сезон на черноморском побережье в самом разгаре, но уже совсем скоро купаться станет не так приятно. Чувствуется приближение осени. Солнце не такое ласковое, как раньше, ночи становятся прохладнее, остывает вода в море, да и погода портится - начинаются дожди, усиливается ветер.

8 сентября на юге ЕТР погоду будет определять небольшой циклонический вихрь и активные атмосферные фронты. А это значит, что день совершенно не подходит для активного отдыха. В Крыму ожидается существенное похолодание: ночью термометры покажут 12..17, на побережье до 20 градусов, днем 20..25, в горах 15..20 градусов. Ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 17-22 м/с.

В Краснодарском крае и в Ростовской области пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Шквалистый ветер в порывах будет достигать 20-25 м/с. Температура воздуха понизится: ночью 17..22 градуса, днем 22..27. / meteonovosti.ru /
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