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Новости погоды

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На Ямале прошел ливневой дождь

ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 7 сентября

  На Ямал минувшей ночью, 7 сентября, обрушились ливневые дожди, выпало до 19 мм осадков. Что составляет почти половину месячной нормы. Ведь осадков на полуострове выпадает не так много, да и сильные дожди здесь очень редко случают. Прошедшие ливни были связанные с прохождением холодного атмосферного фронта.

8 сентября на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Погоду в регионе будет определять циклонический вихрь, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Кольского полуострова до Ямала. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах порывы достигнут 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /
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