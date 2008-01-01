

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ямале прошел ливневой дождь



ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 7 сентября



На Ямал минувшей ночью, 7 сентября, обрушились ливневые дожди, выпало до 19 мм осадков. Что составляет почти половину месячной нормы. Ведь осадков на полуострове выпадает не так много, да и сильные дожди здесь очень редко случают. Прошедшие ливни были связанные с прохождением холодного атмосферного фронта.



8 сентября на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Погоду в регионе будет определять циклонический вихрь, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Кольского полуострова до Ямала. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах порывы достигнут 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



