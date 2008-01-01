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Новости погоды
На Ямале прошел ливневой дождь
ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 7 сентября
На Ямал минувшей ночью, 7 сентября, обрушились ливневые дожди, выпало до 19 мм осадков. Что составляет почти половину месячной нормы. Ведь осадков на полуострове выпадает не так много, да и сильные дожди здесь очень редко случают. Прошедшие ливни были связанные с прохождением холодного атмосферного фронта.
8 сентября на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. Погоду в регионе будет определять циклонический вихрь, центр которого за сутки преодолеет расстояние от Кольского полуострова до Ямала. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах порывы достигнут 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /
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