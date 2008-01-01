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Новости погоды

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Циклон добрался до Магаданской области

ИА "Метеоновости" / 11:24 Пятница, 7 сентября

  Активный циклонический вихрь, пришедший из Японии, быстро перемещался с юга на северо-восток. В минувший день, 6 сентября, в его владениях оказались восточные районы Якутии, Магаданская область и север Хабаровского края. Сильный грозовой дождь прошел в Якутии, выпало до 26 мм небесной влаги. В Магаданской области выпало до 28 мм осадков. Но больше всего досталось северным районам Хабаровского края. Во время грозового ливня количество выпавших осадков достигло 84 мм, ветер в порывах усиливался до 24 м/с.

8 сентября циклонический вихрь, кружащий над севером Хабаровского края, усилится за счет южного циклона. В Хабаровском крае местами небольшие и умеренные дожи, ветер 9-14 м/с, на севере местами сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра по долинам рек и на побережье до 20-25 м/с. В Магаданской области местами пройдут небольшие дожди. В Якутии местами небольшие и умеренные дожди, на юго-востоке республики сильный дождь. / meteonovosti.ru /
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