Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
7 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды 7 сентября

ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 7 сентября

  В столице продолжается очень теплый период, среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов. Для этого времени года столь длительный аномально теплый период - очень большая редкость. Такое отмечалось в 1938 году, когда были обновлены несколько температурных рекордов подряд. 7 сентября воздух в столице прогрелся до 31,5 градуса - как в июле. А в 1900 году подморозило до -1 градуса. С начала месяца это первый отрицательный минимум. В 2015 году в Москве прошел сильный дождь, выпало до 25 мм небесной влаги при месячной норме в 65 мм. В 1877 году ветер в порывах усиливался до 16 м/с, а в 1985 году его порывы достигали 20 м/с. Туман стелился над Москвой в 1975, 1980 и в 1991годах.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на градус выше привычных значений. Ночью воздух остыл до 11,6 градуса, а днем термометры показали 19,3 градуса. Прошел дождь, за сутки выпало до 5 мм осадков.

Сегодня в столице сохранится сухая и теплая погода. Атмосферное давление будет по-прежнему выше нормы, днем воздух прогреется до 24..26 градусов. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Пт.
7 сен.
+24
Сб.
8 сен.
+24
Вс.
9 сен.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Рас-аль-Хайма		 -1
Ла-Пас

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100