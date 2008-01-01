

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды 7 сентября



ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 7 сентября



В столице продолжается очень теплый период, среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов. Для этого времени года столь длительный аномально теплый период - очень большая редкость. Такое отмечалось в 1938 году, когда были обновлены несколько температурных рекордов подряд. 7 сентября воздух в столице прогрелся до 31,5 градуса - как в июле. А в 1900 году подморозило до -1 градуса. С начала месяца это первый отрицательный минимум. В 2015 году в Москве прошел сильный дождь, выпало до 25 мм небесной влаги при месячной норме в 65 мм. В 1877 году ветер в порывах усиливался до 16 м/с, а в 1985 году его порывы достигали 20 м/с. Туман стелился над Москвой в 1975, 1980 и в 1991годах.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на градус выше привычных значений. Ночью воздух остыл до 11,6 градуса, а днем термометры показали 19,3 градуса. Прошел дождь, за сутки выпало до 5 мм осадков.



Сегодня в столице сохранится сухая и теплая погода. Атмосферное давление будет по-прежнему выше нормы, днем воздух прогреется до 24..26 градусов. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



